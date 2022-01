Eminem : le rappeur américain et la toile s’enflamme pour son nouveau record

Eminem a partagé un montage de ses plus grands tubes afin de célébrer ses 500 millions d’abonnés sur YouTube.

Le rappeur a effectivement atteint ce nombre impressionnant sur le fameux site de partage de vidéo et a souhaité marquer cela en beauté avec un montage de ses meilleurs clips.

Sur Twitter, les fans de l’artiste ont ainsi pu observer un montage de «Stan», «My Name Is», «The Real Slim Shady», et bien plus.

«Comment cette métamorphose s’est-elle produite?» a déclaré le rappeur sur Twitter. «Tout simplement en me tenant dans un coin et sous des porches, et en rappant.»

Par ailleurs, Eminem a récemment dépensé une somme vertigineuse pour acheter une NFT (jeton non-fongible) montrant un singe qui lui ressemble.

Cette oeuvre, qui est désormais la photo de profil du compte twitter du rappeur, appartenait auparavant à l’utilisateur @Gee_Gazza, qui a annoncé cette vente lui-même ce week-end.

Le site de Decrypt a affirmé qu’Eminem avait acheté cette image de singe pour 123.45 Etherum, soit environ 450.000 dollars. Sur ce NFT, on peut voir un singe à fourrure blanche qui porte une casquette et une veste dorée.