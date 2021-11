Eminem : le rappeur a l’air méconnaissable avec sa coupe de cheveux et sa moustache

Le PDA Bennifer continue ! Ben Affleck et Jennifer Lopez ont partagé un baiser torride sur le tarmac avant de monter à bord de son vol privé au départ de Los Angeles.

Ben Affleck, 49 ans, et Jennifer Lopez, 52 ans, ne peuvent tout simplement pas se tenir la main ! Le couple a été aperçu en train de s’embrasser et d’avoir une séance de maquillage à part entière avant de monter dans leur avion privé le 7 novembre. Ben et Jen se sont regardés amoureusement dans les yeux avant de se fermer les lèvres.

J.Lo n’a pas pu garder le sourire sur son visage alors qu’elle se blottissait contre Ben sur le tarmac avant leur vol. Elle portait un manteau en fausse fourrure marron, tandis que Ben était emmitouflé dans une veste noire. Ils ont passé chaque seconde ensemble avant qu’elle ne monte dans l’avion.

Juste un jour avant leur session PDA goudronnée, Jennifer a été vue en train de quitter la maison de Ben. Il avait un tel regard d’amour dans ses yeux alors qu’il s’assurait que Jennifer monte dans sa voiture en toute sécurité.

J.Lo et Ben sont inséparables depuis qu’ils ont ravivé leur romance en mai 2021. Ils ont même commencé à mêler leurs familles. Les enfants de J.Lo et Ben sont allés faire un tour ensemble à Malibu, et ils ont été rejoints par l’ex de Ben, Jennifer Garner, 49 ans !