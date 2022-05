Eminem : le chanteur s’en prend-il au président mexicain dans un clip ?

Même Ousmane Dembélé n’y croit pas : le géant européen le plus intéressé à le signer lui offre une fortune que le FC Barcelone ne lui versera jamais.

Le Français continue de faire tourner le Barça et, plus il approche de la fin de saison, plus il est peu probable qu’il renouvelle.

C’est pourquoi ils croient au club culé qu’ils ont arrangé quelque chose de précis avec un autre club ou que, du moins, ils écoutent autant d’autres offres avant de dire oui.

La dernière nouvelle détaillée par L’Equipe dit que le Bayern Munich est plus qu’intéressé par Dembélé, qu’ils veulent en faire leur «nouveau Gnabry» et donc ils offriront à Dembélé la somme spectaculaire de 18 millions d’euros en main par an , pour quatre ans, à partir de la saison prochaine, 2022-23.

A cela, il faudrait bien sûr ajouter l’inévitable «prime au renouvellement», exigence essentielle que l’agent de Dembélé demande au Barça. Si l’offre est réelle, alors ce serait 72 millions d’euros au total, de l’argent que Barcelone ne gagnera pas même si c’est le meilleur paiement.

Comme on le sait, le Bayern Munich n’est pas le seul à postuler pour le Français, puisque le PSG et la Juventus sont également derrière. On dit que même le PSG est celui qui a la meilleure position, principalement à cause du problème d’argent susmentionné.

Dembélé a réalisé une très bonne seconde moitié de campagne 2021-22, avec un seul but mais 11 passes décisives, et pour cette raison, il a repris les pourparlers avec le conseil d’administration de Barcelone.

Le mot de Laporta :

Consulté le 17 mai, le président du Barça a déclaré : «Dembélé ? On lui a fait une nouvelle proposition de renouvellement et on attend une réponse la semaine prochaine. Il voulait rester ici à Barcelone mais maintenant d’autres propositions sont apparues qui le tentent».

Le problème réside dans son agent, que le président Laporta traite comme une «boîte à surprises» puisqu’à chaque rencontre il a une demande nouvelle et inattendue.

Moussa Sissoko, l’agent précité, est en charge de la carrière de Dembélé depuis ses débuts en France et c’est lui qui l’a vendu de Rennes au Borussia Dortmund et de là à Barcelone pour la somme exagérée de 140 millions d’euros.

Au Barça, ils savent que ce personnage extravagant pourrait leur faire perdre un joueur sans laisser un sou dans les caisses. En janvier de cette année 2022 et alors que les choses entre Barcelone et Dembélé étaient au plus mal, le joueur avait communiqué qu’il ne serait pas intimidé par la pression du club :

«Cela fait quatre ans que je n’arrête pas de lire des choses sur moi. Quatre ans Les commérages à mon sujet s’accumulent depuis des années. Depuis quatre ans, les gens mentent honteusement dans un seul but, l’intention de me faire du mal. Une erreur ? Sûrement», a déclaré Dembo.

On pense que cela a été en partie inspiré par son agent, Moussa Sissoko, qui voulait qu’il rompe les liens avec le club afin qu’il soit libre d’écouter les offres sans drame. Même une image du téléphone portable de Sissoko avec un appel de Leonardo, le directeur sportif du PSG, a tout fait exploser.

Xavi Hernández, bon manager du vestiaire, a tout canalisé et a fait en sorte que Dembélé se concentre sur le jeu, pour atteindre ce présent avec espoir. Comme pour le dénouement de Mbappé, on ne sait pas trop ce qu’il adviendra de Dembélé.