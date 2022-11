Emily Ratajkowski lors d’un événement après avoir fréquenté des rumeurs avec Pete Davidson (photos)

Personne n’est parfait et, cette fois, c’est Michelle Obama elle-même qui a avoué la grande faiblesse de ses filles.

S’adressant à Hoda Kotb et Jenna Bush Hager dans l’émission «Today» tout en faisant la promotion de son nouveau livre «The Light We Carry», Michelle Obama a évoqué ses filles Sasha, 21 ans, et Malia, 24 ans, qui partagent maintenant une maison à Los Angeles.

L’ancienne première dame a raconté que ses filles avaient décidé d’inviter leurs parents dans leur nouvelle maison et là, elles voulaient partager quelques verres avec eux, moment auquel elles ont découvert la faiblesse des deux jeunes femmes :

«Nous allions les emmener à dîner et ils ont dit : “Pourquoi ? Tu ne viens pas chez nous pour un cocktail ?”. Et nous avons dit: “D’accord, voyons comment cela va se passer”. Les martinis étaient un peu faibles. Je ne pense pas qu’ils savaient vraiment ce que c’était», a-t-elle raconté que les cocktails avaient été si doux qu’ils n’étaient pas vraiment proches de ce qu’ils devraient être.

Elle a également affirmé que les règles de ses filles à la maison avaient choqué Michelle, 58 ans, lorsqu’elles avaient demandé à ses parents d’utiliser un porte-gobelet pour leurs boissons. Elle a dit : Je me dis : ‘Tu n’as jamais utilisé de sous-verre chez moi.’ Alors maintenant que c’est ton truc, tu veux t’en occuper ?»

Les sœurs ont déménagé en Californie parce que Malia, 24 ans, travaille à la télévision, tandis que Sasha, 21 ans, fréquente l’Université de Californie du Sud, où elle a rencontré son petit ami Clifton Powell Jr., le fils d’un acteur hollywoodien du même nom . , Clifton Powell Sr., qui a participé à des films tels que “Ray”, “Menace II society”, “Dead Presidents” et “Why Do Fools Fall In Love”.

Malia, d’autre part, a été liée au producteur de disques Dawit Eklund.

Michelle Obama a admis que ses filles n’avaient pas été proches quand elles étaient plus jeunes, maintenant elle a dit avec enthousiasme : «Ce que j’aime le plus, c’est que ces deux filles sont les meilleures amies l’une de l’autre», a-t-elle déclaré.

Elle a également décrit que les voir «dans cet endroit où elles sont le système de soutien l’une de l’autre et où elles se soutiennent mutuellement, c’est ce que chaque mère voudrait».

De plus, Michelle a noté que malgré de multiples initiatives en tant que première dame, sa plus grande tâche consistait à s’assurer que ses filles recevaient une éducation décente.

Une tactique qu’elle a apprise était qu’à son arrivée à la Maison Blanche, «quand les gens m’ont demandé quel serait mon programme, j’ai dit que mon premier travail serait” maman patronne”», a-t- elle déclaré.

«Si je ne pouvais pas augmenter à mes enfants, pour m’assurer qu’ils traversent complètement cette expérience, comment pourrais-je aider quelqu’un d’autre ?», a-t-il ajouté.