Emiliano Martínez provoque à nouveau Kylian Mbappé : les images qui parlent

Emiliano Martínez a été l’un des protagonistes des festivités argentines dans les rues de Buenos Aires, qui ont eu lieu ce mardi.

Le gardien argentin a décidé de prendre une poupée avec le visage de Kylian Mbappé et de la montrer aux supporters présents qui ont fait signe aux joueurs qui se trouvaient dans le bus.

Comme on pouvait s’y attendre, le moment a été rapidement enregistré et largement diffusé sur les réseaux sociaux, notamment parce que Martínez avait déjà provoqué l’opposant français dimanche.

Juste après la finale, souvenez-vous, dans les vestiaires, le gardien argentin d’Aston Villa a interrompu les festivités pour demander une minute de silence pour… Mbappé.

This honestly makes me laugh, if you were to show this image to a causal football fan that didn’t watch the final, you’d think Emi Martínez had Kylian in his pocket all game. The truth is, Mbappé made this guy pick the ball out of the back of the net 4 times.

