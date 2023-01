Emiliano Martinez investit plus de 20 000 euros pour protéger sa médaille de champion

Le gardien argentin a déboursé plus de 22 500 euros pour obtenir un chien utilisé par les United States Navy Seals.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez a été l’un des grands protagonistes de la dernière Coupe du monde. Le gardien argentin a remporté le trophée de meilleur gardien et son arrêt d’anthologie face à Kolo Muani dans le délai additionnel figure déjà en lettres d’or dans l’histoire de l’équipe de l’Albiceleste.

Le gardien d’Aston Villa a été clé peu de temps après aux tirs au but contre la France pour que l’Argentine remporte sa troisième Coupe du monde et il a reçu la médaille qui l’accrédite en tant que champion du monde, un métal qu’il ne veut pas que quiconque lui enlève, pas même du sien.

C’est pourquoi il a décidé d’investir plus de 22 500 euros dans un chien de garde utilisé par les Navy Seals des États-Unis.

Cela a été confirmé ce dimanche par le tabloïd britannique Daily Star, qui rapporte ce premier jour de l’année que Martínez a placé sa sécurité entre les mains d’un chien parfaitement dressé pouvant atteindre 30 kilos et qui est généralement dressé par certains des meilleures organisations de combat.

Il appartient à la race Belge Malinois, semblable au berger allemand mais avec des os plus légers et une tête plus raffinée.

Dibu Martínez, qui est marié à une femme nommée Amanda et a deux enfants nommés Santi et Ava, a acheté ce chien de garde à Elite Protection Dogs, une entreprise qui sait exactement ce que c’est que d’assurer la sécurité des célébrités. Parmi ses clients les plus prestigieux on retrouve Hugo Lloris, Ashley Cole ou encore Tyson Fury.

Une race utilisée pour capturer Ben Laden

«Les Malinois belges sont des chiens de travail choisis par l’armée et la police comme numéro un mondial. Les malinois ont été utilisés par les US Navy Seals dans l’opération de capture de Ben Laden.

La race est super athlétique et agile, avec une proie extrême qui en fait d’excellents candidats pour n’importe quelle tâche au travail. Il y a des chiens et il y a des Malinois», a déclaré un porte-parole d’Elite Protection Dogs pour le média susmentionné.