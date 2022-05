Émeutes lors de la finale de la LdC :  la France accuse Benzema

La polémique entourant la finale de la Ligue des champions continue. Alors que le gouvernement britannique et Liverpool échangent des accusations avec l’UEFA, les critiques pointent du doigt Karim Benzema.

Luc Ferry, ancien ministre de l’éducation, a critiqué dans TF1 la bienveillance avec l’attaquant du Real Madrid dans l’affaire du chantage sur Valbuena comme motif du désordre enregistré.

«La police dit que c’est la faute de l’organisation, l’UEFA dit le contraire. Je ne suis pas un expert, mais ça ne m’empêche pas de voir la réalité d’un sport qui se pourrit à cause de l’argent et des joueurs qu’on met sur un piédestal», a-t-il lancé en désignant Benzema.

«Quand Benzema est condamné à un an de prison avec sursis pour tentative de chantage et ensuite ils remettront le Ballon d’Or quel message envoyons-nous aux fans fous ? C’est que la justice n’existe pas, que la police n’existe pas, qu’il n’y a pas de règles quand on est des stars.»