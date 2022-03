Emery : «Match compliqué et une belle victoire âprement disputée»

L’entraîneur de Villarreal, Unai Emery, a déclaré lors d’une conférence de presse après la victoire de son équipe contre le Celta à La Cerámica qu’ils avaient remporté une «bonne victoire» dans un match «très compliqué».

«Ce fut un match difficile pour les deux équipes. Les deux avaient des caractéristiques très marquées. Nous avons joué un très bon match défensif en première mi-temps. Nous avons su fermer leurs sorties. Nous n’avons pas généré grand-chose en première mi-temps, donc c’était un jeu de patience», a-t-il expliqué.

«Ils ont bien commencé dans la seconde, alors ils nous ont demandé de bien faire les choses. Le but était un excellent jeu et ce furent les meilleures minutes. Ils ont eu des occasions jusqu’à la fin. C’était un match compliqué et une belle victoire âprement disputée.», a-t- il ajouté.

Interrogé sur le remplacement à la mi-temps du capitaine Raúl Albiol, il a commenté qu’il a une gêne aux ischio-jambiers, ce n’est pas une blessure, mais il n’a pas aimé les sensations. Donc nous ne l’avons pas risqué et nous espérons qu’il a gagné n’allons pas plus loin».

Malgré l’important match de Ligue des champions à venir, face à la Juventus à Turin où se jouera la passe pour les quarts de finale, il a indiqué que «nous avons constitué la meilleure équipe possible».

«Nous n’avons pas pensé à la Juve, nous verrons ce qui se passera. Mais l’important, c’est la Ligue et en elle, nous devons être dans des positions qui nous permettent de nous battre pour les places européennes. Pour cette raison, nous avons concentré le jeu sur la ligue et rien d’autre», a terminé.