Elon Musk revient sur Twitter avec une photo en compagnie du pape François

«Dans la surface, j’étais bien meilleur qu’eux deux. Mieux que Messi et Maradona. C’est ma pensée et je le dis avec beaucoup d’humilité», a assuré à plusieurs reprises Romario de Souza Faria dans des déclarations à la télévision brésilienne.

L’attaquant historique, qui a ébloui au PSV aux Pays-Bas et au FC Barcelone mais aussi dans l’équipe du Brésil, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde 1994, parle toujours d’un piédestal quasiment inaccessible, pas même pour les stars d’aujourd’hui.

Romario a beaucoup de preuves pour faire une telle déclaration. Il fait toujours partie des dix meilleurs buteurs de l’histoire, dépassé seulement par Cristiano Ronaldo, Pelé et Lionel Messi lui-même.

Mais au-delà des statistiques, Romário se place au-dessus de certains d’entre eux et lors de leur achat, par exemple Maradona et Messi, il choisit le premier : «Messi doit gagner une Coupe du monde, c’est pourquoi je pense que Maradona est meilleur que lui quand ils me le demandent.»

Diego a gagné des choses avec l’Argentine. Messi, en revanche, joue bien avec Barcelone mais pas avec son équipe nationale. Romario, malgré sa retraite en 2007, estime qu’il devrait être parmi les meilleurs de l’histoire , avec Pelé, Cruyff, Alfredo Di Stefano et Messi :

«Je pense que je mérite d’être sur la liste à cause de ma taille, à cause de ce que j’ai fait, parce que je n’étais pas un athlète et que je n’arrivais pas là où j’étais. Pour avoir une idée de l’ampleur de ce qu’il était, en l’an 2000 et déjà âgé de 34 ans, Romario a marqué un total de 66 buts en 71 matchs pour Vasco da Gama.

À Barcelone, il a laissé une trace indélébile, malgré avoir joué sérieusement pendant une saison, celle de 1994-94, puisque dans la seconde, il est à peine apparu et a quitté le club en janvier 1995.

Selon ses critères, Romario place Pelé à la première place de tous les temps, puis lui-même, Maradona troisième et Zidane à la quatrième place.Il ne considère pas Messi ou Cristiano puisque ni l’un ni l’autre n’a remporté de Coupe du monde

Né à Rio de Janeiro en janvier 1966, Romário a eu une longue carrière qui l’a amené à jouer pendant 22 ans. Il a commencé à Vasco da Gama, où il a eu jusqu’à trois étapes, 1985-1988, 2000-2002 et 2005-2007.

Après Vasco, il a fait le saut vers l’Europe au PSV, où il a joué entre 1988 et 1993, avant de passer au Barça. Entre-temps, il est devenu champion du monde aux États-Unis en 1994 et après six mois au Barça, il est retourné au Brésil pour jouer pour Flamengo, entre 1995 et 1999.

Comme si cela ne suffisait pas, il a également joué pour un autre joueur puissant à Rio, à Fluminense, entre 2002 et 2004. Il a pris sa retraite en 2007 à Vasco da Gama.