Elon Musk : le milliardaire prévoit de contre-attaquer en justice contre Twitter

Joe Biden a de nouveau été testé positif au Covid-19 samedi 31 juillet au matin sans ressentir de symptômes. Le président américain avait déjà été testé positif le 21 juillet dernier.

Le président, qui est âgé de 79 ans, «a été testé positif samedi en fin de matinée selon un test antigénique» et «va reprendre des mesures strictes de confinement», a écrit le Docteur Kevin O’Connor, selon lequel les cas de «rebond» de positivité sont fréquents chez les personnes traitées au Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer.

Joe Biden avait été testé positif au Covid-19 le 21 juillet, avec «des symptômes très légers». Puis, six jours plus tard, le président américain avait été testé négatif et de retour dans la vie publique après cinq jours de confinement. Pendant ces cinq jours, «j’ai pu travailler et remplir mes fonctions sans aucune interruption», avait assuré Joe Biden.