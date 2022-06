Eloigné de Mbappé, si Neymar quitte le PSG les 3 équipes qui lui offriraient une fortune

Ce qui a commencé comme une belle société se terminerait avec le passage du temps. Le duo entre Kylian Mbappé et Neymar Jr a été l’un des plus grands de l’histoire du football, cependant, la relation en ce moment ne serait pas la meilleure et donc un éventuel départ du Brésilien n’est pas exclu.

Le manque de titres importants, l’irrégularité, la nervosité et la colère sont quelques-unes des raisons pour lesquelles Neymar Jr et Mbappé ont perdu leur relation avec le temps.

Ce sont deux grands footballeurs qui n’ont malheureusement pas pu dominer ensemble dans le football européen, et cette tache pourrait les séparer à l’avenir.

Conséquence de cela, plusieurs équipes seraient derrière le «10» et il n’est pas exclu que dans les prochaines semaines elles se rapprochent pour tenter de négocier pour lui avec le PSG.

Le premier d’entre eux est Chelsea, l’équipe anglaise a besoin d’une référence offensive du niveau de Ney, et c’est pourquoi il serait l’un des premiers de la liste à le prendre.

Le second serait Manchester United, qui, vu la mauvaise saison qu’ils ont eue, aimerait monter une équipe d’étoiles qui les remettrait sur la carte des équipes du monde. L’argent ne manque pas, et c’est pourquoi sûrement son pouls ne tremblera pas pour enchérir, s’il veut vraiment l’obtenir.

Le dernier mais non le moindre est la Juventus Turin. La Vecchia Signora a perdu de grandes stars au fil du temps, ajouté que les titres leur ont échappé et la possible signature de Neymar Jr serait ce dont l’équipe a besoin pour pouvoir redevenir le géant de la ligue italienne.