Elle utilise un produit pour rendre son visage lisse : voici le résultat dégoûtant obtenu (vidéo)

Un mannequin nigérian s’est rendu sur les réseaux sociaux pour se lamenter amèrement après qu’un soin de beauté censé lui donner une peau éclatante l’ait laissée avec un visage abîmé.

La belle mannequin à la peau claire, qui avait un visage sans imperfections, avait opté pour des soins du visage dans le cadre de sa routine de beauté. Malheureusement, elle a développé des irritations cutanées suite à la procédure, laissant son visage brûlé et écaillé

Le visage, qui semblait parfait juste avant la procédure, présentait également des éruptions cutanées partout quelques jours après le soin du visage. Partageant un collage vidéo qui montrait son visage radieux juste avant qu’il ne soit touché et son visage maintenant endommagé, la dame a révélé que l’incident l’avait traumatisée.

Le clip viral a suscité un certain nombre de réactions de la part des internautes, dont beaucoup ont demandé que l’esthéticienne soit poursuivie en justice. «C’est pourquoi je fais mes soins du visage moi-même, j’ai peur qu’ils utilisent une sorte de produit sur mon visage et que cela me donne plus de boutons»….«Comme tu n’aimes pas le visage lisse que Dieu t’a donné, tu as fini d’utiliser ta main pour acheter celui que tu aimes naa 😂😂…». Regardez la vidéo ici.