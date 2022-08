Le tribunal populaire du Chester Crown Court (Angleterre) a entendu la déclaration du troisième plaignant contre Benjamin Mendy, un footballeur de Manchester City qui est accusé de huit viols, une agression sexuelle et une tentative de viol qui auraient eu lieu entre 2018 et 2021.

Le jury a entendu que Mendy a attrapé la jeune femme par le vagin sans dire un mot dans la cuisine de son manoir lors d’une soirée de réveillon : «J’allais voir ce qu’il y avait dans la cuisine et c’est là qu’il a attrapé mon vagin. Ma robe était lâche, c’était comme une robe jupe patineuse… J’avais des sous-vêtements, mais j’ai littéralement senti ses doigts toucher mon vagin. Je dirais que ça a duré quelques secondes. Puis il a fait un geste grossier comme s’il me léchait… alors il a tiré la langue comme s’il me léchait», a expliqué le plaignant aux détectives, selon le Daily Star.

Après l’agression sexuelle, Benjamin Mendy a dit à la jeune fille que «tu es plus belle quand tu souris» et lui a demandé pourquoi elle était en colère contre lui : «J’ai continué à boire et j’ai gardé mes distances avec lui tout le temps que nous étions dans la piscine. Il s’est approché de moi et a dit “tu es mieux quand tu souris” et j’ai répondu “d’accord, eh bien je ne vais pas sourire” puis il m’a demandé “pourquoi es-tu en colère” et j’ai dit “tu sais exactement pourquoi”. Et il a répondu “pourquoi ?”. “A cause de la façon dont tu m’as touché”», a ajouté la jeune femme.

Benjamin Mendy s’est excusé auprès de la jeune femme : «C’est là qu’il s’est excusé, il a dit qu’il était tellement désolé qu’il ne voulait pas me mettre mal à l’aise et il a juré devant Dieu qu’il ne voulait pas me mettre mal à l’aise et ce n’était pas son intention». La jeune femme a expliqué au tribunal, selon The Athletic, que «ce qui m’est arrivé n’était rien comparé à ce qui est arrivé aux autres filles, je le sais». Elle a qualifié Mendy de prédateur qui suit le jeu et met les autres femmes en danger.