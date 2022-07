Elle révèle les dessous de sa relation avec Cristiano : «Je ne veux pas bais€r…»

Le défenseur, qui ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine, a sa propre marque de vêtements qui a des joueurs madrilènes comme ambassadeurs.

Ce sont des jours d’incertitude pour Jules Koundé (23 ans). Le défenseur de Séville ne sait toujours pas à ce stade où il jouera la saison prochaine, même si tout semble indiquer que ce sera à Londres ou à Barcelone.

Chelsea, fort de sa puissance économique, semblait le mieux placé pour reprendre ses services, mais l’avis du footballeur compte, et beaucoup, et dans les dernières heures son arrivée au Barça à la demande expresse de Xavi Hernández n’a pas été écartée.

En tout cas, le défenseur français ne se caractérise pas par mettre sa vie privée sous le feu des projecteurs de l’opinion publique. Il n’est pas connu comme partenaire et ceux qui forment son entourage le plus proche parlent d’un jeune homme calme, discret et souriant, qui a toujours eu le football pour priorité.

Mais ils disent aussi que s’il n’avait pas opté pour le ballon, un avenir tout aussi brillant l’aurait attendu. «Il est très curieux, hyper intelligent, c’est un jeune homme qui remarque tout ce qui se passe dans le monde, et partage ce qu’il ressent sans se soucier des retours. S’il n’était pas footballeur, il aurait choisi de faire des études politiques», confirme son représentant, Jonathan Kébé, à 90min.

Peut-être dans le cadre de cette préoccupation au-delà du sport, Koundé a rapidement commencé à diversifier ses investissements. Il a créé une marque de vêtements urbains, Homies From Paris (HFP) avec le designer Goba Noel et il y a quelques semaines, il a assisté à l’ouverture d’un pop-up store à Paris où il a pu présenter sa collection de sweats, t- chemises et accessoires.

Bien qu’elle ait également des alliés importants pour diffuser ses produits puisque, entre autres, les joueurs du Real Madrid, Karim Benzema et Aurélien Tchouaméni, avec qui ils partagent un représentant et une bonne amitié, font partie du casting de footballeurs qui agissent comme des ambassadeurs de son marque, comme on peut le voir sur le site Web de l’entreprise.

Comme nous l’avons dit, on ne sait pas où jouera l’international français la saison prochaine, mais au moins, alors qu’il quitte la marguerite et finit de se remettre de son opération pubienne, il a d’autres soucis à régler.