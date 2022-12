Elle porte des faux cils et des ongles longs à sa fille de 3 ans : voici la réaction des internautes

Sur les réseaux sociaux, une vidéo d’une petite fille de 3 ans fait l’objet d’une vague de critiques et de réactions négatives. La fille a été vue portant des faux cils et des ongles longs et cela a déclenché la colère des internautes.

Sur les images de la vidéo, on voit la petite fille se rendre à une fête de fin d’année dans son école. Elle est bien habillée, mais les outils esthétiques que ses parents ont ajouté à sa personne ont agacé plus d’un. Sur son visage, on constate que la môme de 3 ans a porté des cils. Sur ses doigts, elle portait des ongles longs. Cela a suscité plusieurs réactions lorsque la vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux.

«Elle est même fatiguée, elle a passé toute la nuit à se faire les ongles et les cils… Sa mère a vraiment besoin d’être fouettée. Pourquoi ce stress sur cette petite fille ?… Le directeur n’aurait pas dû autoriser de telles bêtises…», a commenté les internautes qui voit cela comme un esclavage envers une si petite fille.