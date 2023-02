Elle parle de sa vie sexuelle : «si je ferme ma porte, mon père entre…»

Dans une émission ce mercredi, Lorena Castell n’a pas hésité à répondre aux questions classiques des journalistes et curieusement, elle a fini par révéler une pratique sexuelle qui a impliqué ses parents à l’adolescence.

La présentatrice a interrogé Lorena Castell sur l’ argent qu’elle avait en banque et la quantité de relations sexuelles qu’elle avait eues au cours du dernier mois. Sur la première question, le Catalan a exprimé : «J’ai une stabilité financière». C’est la question liée aux relations qui a suscité le plus de controverse. Et tout est arrivé à cause d’une erreur.

«En me basant sur le fait que j’ai un enfant, c’est un peu difficile pour ceux qui ont des parents», a-t-elle déclaré. Cette phrase a conduit à une conversation pour savoir s’il avait eu des relations sexuelles chez ses parents. «J’ai eu la chance d’avoir des parents très confiants et permissifs. Si je fermais la porte de ma chambre, ils n’entraient jamais», a-t-elle déclaré.



Pour sa part, Grison a soutenu que ses parents étaient entrés. Au lieu de cela, Castell a continué à défendre sa position : «Quand tu es un ado et que tu n’as nulle part…». Au lieu de cela, elle est tombée sur des exemples de Broncano et de Grison en tant que voiture abandonnée.

«Si tu as un partenaire stable et que tu es dans ta chambre, peut-être que tu regardes la télé, que tu manges du pop-corn, ou que tu es…», a répondu Castell. Au final, elle a fini par dire qu’elle a connu beaucoup d’expériences sexuelles «et de très bonne qualité, c’est ce qui est important».