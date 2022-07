Elle lâche la vérité : «Ivana Trump «aurait pu être sauvée» de la mort parce que…»

La mannequin et femme d’affaires – surtout connue pour son ancien mariage avec le milliardaire Donald Trump – a été retrouvée morte en bas de son escalier jeudi (14.07.22) à l’âge de 73 ans.

Son ami Zach Erdem a expliqué que si son assistante personnelle avait été présente à son domicile new-yorkais plus tôt le jour de sa mort, les choses auraient pu être différentes.

Zach a déclaré à PEOPLE : «C’est la seule personne qui était avec Ivana tout le temps. Elle était en quelque sorte son assistante, sa femme de ménage, ses soins, la dame était tout pour elle. Si elle était rentrée plus tôt, elle aurait pu la sauver. C’était une autre chose bouleversante. S’il y avait eu quelqu’un, elle ne serait peut-être pas morte. Elle serait en vie en ce moment.»

Le propriétaire du restaurant – qui connaissait la star depuis près de 20 ans – a ensuite rendu hommage à Ivana et l’a décrite comme un «ange» qui était «comme une mère» pour lui.

Il a déclaré : «Elle soutenait toujours les associations caritatives et tout le reste. Elle était comme un ange. Si quelqu’un avait besoin d’aide, elle était là. Elle ne se souciait pas de la politique, de la religion ou autre, elle était prête à aider quiconque en avait besoin. Je n’ai pas vraiment l’habitude de me rapprocher des gens, mais quand on trouve des gens bien, on est toujours attiré par les gens bien. Et j’ai toujours dit qu’elle était un peu comme une mère pour moi.»