Elle lâche la vérité : «Cristiano Ronaldo aurait dû faire face à ce qu’il a fait il y a six mois…»

La Fédération anglaise (FA) a ouvert cette semaine un dossier contre Cristiano Ronaldo pour avoir jeté le téléphone portable d’un jeune autiste au sol en avril dernier, après la défaite (1-0) contre Everton, à Liverpool.

En réaction à cette initiative de la FA, Sarah Kelly, mère du jeune fan d’Everton, a déclaré qu’elle espérait que l’international portugais serait dûment sanctionné.

«Attendons qu’il [Ronaldo] reçoive enfin la punition appropriée. Il ne peut pas continuer à s’en débarrasser. Son comportement est inacceptable. Il aurait dû faire face à ce qu’il a fait il y a six mois. Mon fils parle de ce qui lui est arrivé. tous les jours et elle n’a toujours pas récupéré son téléphone portable», a commencé par dire la mère de famille, citée par le journal anglais The Mirror.

«Il aurait dû payer pour ça. Il a causé tout ça. Comment peut-il agresser un enfant et continuer normalement ? Comment peut-il dormir la nuit, sachant l’angoisse qu’il a causée à un jeune supporter ?», a poursuivi Sarah Kelly, qui a assuré avoir a été informée par la police que Cristiano Ronaldo avait payé une amende de 200 livres, Pourtant, la mère se plaint de ne pas avoir reçu d’excuses sincères de la part des Portugais.

«Il nous a invités à un rendez-vous pour le rencontrer et a dit qu’il était désolé mais qu’il n’avait rien fait de mal. Ce ne sont pas des excuses, c’est une insulte.»