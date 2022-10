Elle lâche enfin la vérité : «Gerard Piqué était jaloux de mes hommages à Lionel Messi, il veut voir mes…»

Ronaldo Nazário, un ancien footballeur, a créé un documentaire, produit par DAZN, dans lequel il a déclaré le meilleur joueur qu’il a connu à son époque. Dans la foulée, il a avoué qu’il souffre d’une dépression.

Pour la star brésilienne, Zinedine Zidane est son meilleur. «Zidane est un grand ami, mais c’était aussi le meilleur footballeur avec qui j’ai joué de toute ma carrière. Avoir Zidane à ses côtés pendant cinq ans au Real Madrid était quelque chose d’unique. Avant, nous nous étions déjà affrontés plusieurs fois en Italie».

L’ancien international brésilien a également évoqué Messi et Cristiano Ronaldo : «J’ai encore affronté Messi à quelques reprises, mais nous sommes de générations différentes. La génération de Messi et Cristiano Ronaldo était folle, ils ont complètement dominé le football mondial et nous pouvons en profiter». Ronaldo, qui a été élu trois fois meilleur joueur de l’année par la FIFA et a remporté deux Ballons d’or, décernés par le magazine France Football, a également révélé qu’il souffrait de dépression.

«Aujourd’hui, je fais de la thérapie. Je le fais depuis deux ans et demi et maintenant je comprends beaucoup mieux ce que je ressentais avant. Je viens d’une génération où on a été jetés sur le terrain et on a dû faire de notre mieux sans aucune possibilité de drame. Nous avons été exposés à beaucoup de stress mental sans aucune préparation. De plus, c’était le début de l’ère d’Internet, avec la vitesse à laquelle les informations circulaient, et à cette époque, il n’y avait pas de soucis pour la santé mentale des joueurs qu’il y a aujourd’hui», a-t-il avoué.