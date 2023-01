Elle lâche à cœur ouvert : «Je le jure. Sergio Ramos et moi font l’amour tous les jours, sauf quand je…»

Sergio Ramos et Pilar Rubio forment l’un des couples les plus populaires du monde du football et du divertissement.

Le moindre détail sur la vie privée du footballeur et du présentateur fait toujours sensation. Rubio est allé au programme «La Resistencia» et là, il a dû faire face à la question classique de David Broncano sur les relations sexuelles.

Loin d’être gênée, Pilar Rubio n’a pas hésité à se poser la question. «Nous le faisons tous les jours, enfin, sauf quand je suis ici à Madrid.

Aujourd’hui, à cause de vous, nous ne le ferons pas. Le sexe, c’est la vie. À 21h30, j’ai tous mes enfants au lit et puis déjà…», a souligné l’épouse de Sergio Ramos.