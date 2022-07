Elle fait consommer de la cocaïne à sa fille de 6 ans : voici ce que la police lui a fait

Selon une nouvelle révélation, des influenceuses auraient été payées par des hommes riches pour manger le [email protected]@ des chameaux contre une somme de 50.000 euros.

Le Dubaï Porta Potty n’est plus un nouveau sujet. Depuis des mois, ce sujet fait le tour du monde surtout sur la toile. Il a été révélé que des influenceuses africaines se rendent à Dubaï pour des actes ignobles.

Si quelques temps, des victimes ont témoigné qu’elles ont c0uché avec des chiens pour de l’argent, sur les réseaux sociaux, de nouvelles révélations ont fait surface.

Une internaute a révélé qu’une de ses amies avait été invitée à une fête Porta Potty dans un manoir isolé à l’Émirats arabes. Elle a été contrainte de faire toutes sortes de choses horribles dont manger le [email protected]@ d’un chameau en échange de 50 000 euros.

«La salle était vide. Il y avait uniquement des seaux et des jouets s3xuels. Les hommes sont entrés et les filles ont reçu l’ordre de se déshabiller. Elle affirme avoir regardé avec horreur un Allemand s’approcher d’un seau et prendre du ca.ca pour donner à une fille. Elle est rentrée chez elle et a pris un congé sabbatique de travail ainsi qu’une thérapie intense parce que la vue de tout ce qui est brun et crémeux la traumatisait», a-t-elle écrit.