Elle détruit Wanda Nara et toute sa famille

Quelques jours après que Zaira Nara et Facundo Pieres aient finalement décidé de mettre fin au secret de leur toute nouvelle relation et de se montrer ensemble à Punta del Este, de nombreuses versions ont commencé à circuler concernant le début de cette histoire d’amour.

Et alors que tout indiquerait, même en s’appuyant sur les déclarations de l’environnement du joueur de polo, que la romance a commencé alors que le richissime athlète était encore avec son ex-femme, dans Intruders, ils ont débattu, rapporté à ce sujet et même osé commenter il.

Dans ce contexte, ce lundi 9 janvier et peu de temps après ses débuts en tant que panéliste pour la série d’émissions en Amérique, Karina Iavícol l’a joué et a glissé un commentaire controversé concernant Wanda Nara et Zaira Nara. À tel point qu’il a évoqué cette fameuse phrase des médias, lorsqu’il traitait China Suárez de salope.

Après que Flor de la V ait remarqué qu’elle avait retenu l’attention que la femme de Mauro Icardi n’avait pas quitté la Turquie, et faisant un parallèle entre les petites sœurs populaires, la journaliste a lancé : «Le truc avec la Chine était mauvais, que la Chine s’en mêle je dis… Mais il me semble que personne ne s’en mêle s’ils ne lui donnent pas une place».

Et il a ajouté : «Il me semble que ce qui s’est passé n’est pas si énorme pour elle de faire tout ce bardo qu’elle fait maintenant. Je pensais que Zaira est plus vivante. J’allais dire un autre mot, mais je vais avoir l’air moche ça va sonner moche parce que ça commence par ‘z’… Mais Zaira fait la même chose que Wanda, mais… tu as vu comme elle est silencieuse est, comment les choses se passent pour elle ?».