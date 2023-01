Elle critique Clara Chía : «son destin sera comme celui de Shakira…»

Dans une interview, Graciela Alfano a parlé de la séparation de Shakira et de Gérard Piqué. La diva icône de l’Argentine a donné son humble avis sur la chanteuse de Barranquilla et l’ancien footballeur espagnol en envoyant une pique à Clara Chía.

Graciela Alfano, icône de l’Argentine, a fait un commentaire controversé sur la guerre entre Shakira et Gerard Piqué, après la chanson controversée que la chanteuse de Barranquilla a faite avec le producteur Bizzarap. «Le destin de la femme précédente est celui de la femme actuelle. Ce n’est qu’en disant au revoir par rapport à la précédente que l’avenir est possible. Comme celle qui occupe la table qu’une autre a libérée en disant ‘merci’», a déclaré Alfano.

Auparavant, après avoir confirmé sa séparation rapide avec son ex-mari, elle a fait un commentaire similaire concernant la question de Shakira et Miley Cyrus, qui n’arrêtent pas d’ajouter des reproductions. «Et je rencontre quelqu’un. À part Shakira et Miley Cyrus. Je m’achète des fleurs, je me dis que je m’aime… Toutes les chansons me venaient à l’esprit. Je ne savais pas qu’il sortait avec quelqu’un, parce que sinon, la vérité, je n’en ai pas envie : je suis de Sorora, je n’aurais donné un coup de pied au ranch à personne», a-t-elle ajouté.