Elle corrige son fils de 5 ans avec une telle violence que des clients appellent la police

Thomas Benard, 27 ans, avait été retrouvé mort le 16 octobre dans un terrain vague à hauteur du chemin du Pou de las Couloubres entre Cabestany et Perpignan, par des promeneurs.

La victime était criblée de balles. La veille, le vendredi 15 octobre, le jeune homme avait fait la fête avec ses collègues d’une société d’installation et de réparation de portails métalliques. Il était rentré vers 23 heures. Après on n’a plus aucun signe de vie.

Rien ne laissait présager un tel drame. Thomas Benard a grandi en Seine-Maritime avec son père et ses deux sœurs. Il a passé un CAP de métallier soudeur avant de partir travailler à Dieppe puis à Paris.

Cela faisait un an qu’il vivait à Perpignan. Il était passionné de moto et était fan de l’Olympique de Marseille.

«Quand j’ai appris la nouvelle, je n’y croyais pas. Mon fils a toujours été un travailleur. Alors, oui, c’était un fêtard, il fumait un peu, dealait quelques barrettes de shit à l’occasion mais c’était loin d’être un bandit» a assuré son père.

Pour l’instant aucun suspect n’a été interpellé. L’enquête a été confiée a la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Marseille, chargée des affaires criminelles en bande organisée.