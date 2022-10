Elle avoue la vérité : «Gerard Piqué était jaloux de mes hommages à Lionel Messi, il veut voir…»

Le problème d’infidélités dans le couple de Shakira et Gerard Piqué ne vont pas s’arrêter maintenant qu’il semble que la crise du couple fasse la Une des médias.

Ils seront nombreux à tenter de profiter de l’affaire et en ce moment c’est l’instagrameuse Miss BumBum qui a soulevé le lièvre en avouant que le défenseur du FC Barcelone l’a contacté via le réseau social pour lui demander les mensurations de ses fesses.

Suzy Cortez, qui est le nom du mannequin brésilien, mieux connue sous le nom de Miss BumBum pour son excellent cul, que tant de followers lui rapportent, a révélé la manière dont elle a rencontré Piqué.

Apparemment, et comme elle l’indique elle-même dans des déclarations au journal de New York, c’est le footballeur qui a envoyé des messages demandant des mesures sur la taille de ses fesses.

En effet, le mannequin de 32 ans a fait savoir combien de messages que le joueur culé a envoyé n’étaient pas agréables.

«C’est lui qui m’a envoyé le message le plus direct. Les seuls joueurs de Barcelone qui ne m’ont jamais rien envoyé étaient Messi et Coutinho. Ce sont de grands maris et respectent beaucoup leurs femmes. Shakira ne méritait pas cela», a déclaré Cortez.

Le mannequin aux gros culs a également révélé comment s’était déroulé le premier contact avec le joueur de Barcelone. Apparemment tout s’est passé grâce à l’un des anciens présidents du club culé. «J’étais un ami de l’ancien président de Barcelone, Sandro Rosell. Quand Piqué l’a su, il m’a demandé mon numéro, à ce moment-là, et m’a envoyé un message».

«Quand je suis rentré au Brésil, il m’a envoyé directement à mon Instagram, qu’il supprimait tous les jours, me demandant quand je reviendrais en Europe et me demandant toujours quelle était la taille de mes fesses et disant qu’il était jaloux de mes hommages à Messi», a révélé Miss BumBum.

En effet, à un moment où il semble que le problème de couple que Shakira et Piqué ont, est notoire, c’est lorsque Suzy a décidé de donner cette information. «Je n’ai jamais dit cela par respect pour Shakira, mais maintenant je vais vous dire tout ce que je sais et cela m’est arrivé», a déclaré Cortez.