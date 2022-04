Elle avoue : «Je n’ai pas peur de le répéter. J’ai baissé mon pantalon et Cristiano Ronaldo…»

Les propos de Djamel Belmadi sur l’arbitrage passent très mal en Afrique. Les réactions à la longue interview de celui qui reste le sélectionneur de l’Algérie se focalisent autour de ce passage précis.

Dernier en date à dégainer contre le coach des Fennecs, Bernard Tchoutang. Ancien attaquant international camerounais, champion d’Afrique 2000 avec les Lions Indomptables, l’homme de 45 ans vide son sac dans un message vidéo partagé sur les réseaux sociaux.

«Monsieur Belmadi, j’ai écouté votre interview hier, et c’est la troisième interview que j’écoute. J’en ai jusque-là, lâche Bernard Tchoutang. Vous ne vous remettez pas en question. Vous accusez les arbitres, matin, midi et soir. Vous savez déjà que l’arbitrage africain a du mal à s’imposer au niveau mondial, mais vous divisez ! Le football est un sport de rassemblement et non de division.»

Et d’en appeler au respect de l’adversaire et du résultat. «Au Cameroun, vous avez gagné, nous avons applaudi, nous vous avons félicités… On s’est qualifiés en Algérie, et avec respect.

Tout ce qu’on vous demande, Monsieur Belmadi, c’est que vous respectiez le peuple africain, que vous respectiez le peuple camerounais. Chaque fois qu’on a joué l’Algérie, on s’est imposé, mais avec respect», poursuit l’ex-coéquipier de Samuel Eto’o, particulièrement choqué par certains des termes employés par Djamel Belmadi.

«De grâce, en tant qu’ancien footballeur, vous devez arrêter, Monsieur Belmadi. J’ai tenu à vous répondre parce que j’en ai marre. Et ce qui m’a laissé sans voix hier, c’est que vous avez fait comprendre à l’Afrique que vous n’étiez pas africain.

Quand vous allez jouer (Belmadi a parlé de matchs «en Afrique», pour désigner les déplacements de son équipe, ndlr), «chez ces gens-là», chez «ces Africains».

Monsieur Belmadi, j’ai cru comprendre hier que vous étiez asiatique. Alors, je vous appelle à faire une lettre à la FIFA, pour que dorénavant vous jouiez avec les clubs (sic) asiatiques.»

S’il n’est pas sûr que Djamel Belmadi retienne la suggestion, le sélectionneur pourrait être rappelé à l’ordre en haut lieu pour ses propos, sur le caractère «préhistorique» de l’arbitrage africain.