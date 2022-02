Elle avoue : «Je couche avec mon fils tous les mercredis pour maintenir…»

L’ancien défenseur central Rio Ferdinand a révélé dans des déclarations à «Vibe with Five vlog» ce qui s’est passé entre Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney en quarts de finale de la Coupe du monde 2006 entre l’Angleterre et le Portugal, lorsque l’attaquant a été expulsé pour un tacle sur Ricardo Carvalho.

Ronaldo était en grande partie responsable de l’expulsion, car avec ses coéquipiers portugais, il a fait pression sur l’arbitre pour qu’il montre le carton rouge à Rooney.

En 2006, Rooney et Cristiano partageaient un vestiaire à Manchester United. En fait, ils étaient deux des joueurs les plus importants de l’équipe du «diable rouge», et pour cette raison, Rooney s’est senti d’une certaine manière «trahi» par son partenaire, même si dans ce match ils étaient rivaux et le passage aux demi-finales était l’enjeu d’une Coupe du monde.

Ferdinand, qui à l’époque était coéquipier des deux dans le club anglais et aussi capitaine de l’équipe anglaise, a reconnu qu’après le match, Ronaldo lui avait parlé pour que Rooney sorte du bus et qu’ils puissent faire la paix.

«Rio, tu peux aller parler à Wayne ? Je veux juste lui parler et lui dire qu’il n’y a rien entre nous, qu’il n’y a pas eu de malice dans ce que j’ai fait, nous sommes tous les deux dans la même équipe, je ne ferais jamais ça pour lui, c’est mon frère», disait le Portugais.

Lorsque le capitaine anglais a convaincu Rooney de sortir du bus, la réconciliation entre les deux a été instantanée.

«Je l’ai fait descendre du bus et je les ai rejoints, mais à partir de ce moment-là, je n’ai plus rien eu à faire, je ne sais pas si je les ai encouragés [à se comprendre], ils l’ont fait eux-mêmes, mais c’était moi qui les a réunis», a déclaré Ferdinand, qui a joué le rôle de médiateur -et de capitaine- entre ses deux coéquipiers.