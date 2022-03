Elle avoue enfin la vérité : «Mon chien me faisait atteindre l*0rgasme…»

Sami Khedira a révélé ce que c’était que de travailler avec Cristiano Ronaldo dans deux clubs différents. Khedira a passé cinq ans au Real Madrid entre 2010 et 2015, remportant une Ligue des champions, un titre en Liga et plusieurs autres titres.

Pendant cette période, le milieu de terrain allemand a travaillé avec Ronaldo, et il a renoué avec la superstar portugaise à la Juventus par la suite.

Mais qu’est-ce que cela fait de travailler avec Ronaldo, et comment sa personnalité a-t-elle changé entre ses passages au Real Madrid et à la Juve ?

«J’ai connu deux Cristianos, le premier au Real Madrid, un peu plus jeune et peut-être un peu plus peu sûr de lui et égoïste», a-t-il déclaré à Diario AS.

«Pas d’une mauvaise manière, mais il devait trouver sa personnalité. Il a marqué beaucoup, beaucoup de buts et il était fantastique, mais il n’avait pas tellement d’influence sur l’équipe.

Ensuite, ma deuxième expérience avec Cristiano, à la Juventus, il est arrivé dans l’équipe et il a ce même égoïsme qui est de marquer, mais il était plus naturel, plus leader naturel.

Toujours, il nous poussait et je savais qu’il avait besoin de l’aide de ses coéquipiers pour gagner des trophées.

Je ne veux pas interpréterarte, il a toujours fait partie de l’équipe à Madrid, mais à la Juventus, il était un peu plus mature.

Il était toujours concentré sur le terrain, mais un peu plus détendu après avoir eu des enfants.

Cristiano est tellement compétitif. À l’entraînement, il veut toujours gagner ou s’il était dans votre équipe, vous voulez toujours que Cristiano gagne.»

Khedira a remporté cinq titres de Serie A avec la Juventus, dont deux avec Ronaldo, qui est parti six mois après son coéquipier allemand.

Ronaldo a rejoint Manchester United, tandis que Khedira a fait un bref retour dans son pays natal avec le Hertha Berlin.

Il a rejoint le Hertha en février 2021 et a pris sa retraite à la fin de cette saison après une carrière réussie, notamment en remportant la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014.