Elle avoue enfin la vérité : «J’ai passé la nuit avec Cristiano Ronaldo alors…»

L’attaquant ne veut pas être la prochaine victime d’une agression, et pour cette raison, il a renforcé son équipe de sécurité avec une personne qui est avec lui 24 heures sur 24.

Le monde du football subit ces derniers temps une vague de braquages qui touchent ses joueurs, et on compte déjà de nombreuses victimes d’agressions à leur domicile, où en plus de voler leurs biens ils n’hésitent pas à recourir à la force si nécessaire.

L’un des clubs les plus touchés est Manchester United, avec jusqu’à trois cas de cambriolages, comme celui de Victor Lindelof, qui a découvert que sa maison était cambriolée avec sa femme et ses filles à l’intérieur.

Une scène des plus traumatisantes qui a beaucoup inquiété ses collègues, comme Marcus Rashford, qui a voulu améliorer sa santé en renforçant son équipe de sécurité avec un nouveau garde du corps qui le protège 24h/24.

Mais, le défenseur central suédois n’a pas été la seule victime de United, et c’est que deux autres joueurs ont été agressés, les laissant traumatisés. En effet, l’un d’eux a décidé de s’installer provisoirement dans un hôtel de peur de rester chez lui.

Tu ne veux pas être la prochaine victime

L’attaquant anglais de 24 ans ne veut pas avoir de frayeurs dans sa vie, c’est pourquoi il a embauché une personne pour s’occuper de lui même à la maison, le protégeant et empêchant quiconque d’accéder à son domicile sans autorisation.

Une mesure qui a été prise pour éviter de devenir la prochaine victime des voleurs, comme l’a publié le tabloïd britannique ‘The Sun’.

En plus de cela, Rashford a également un chien de protection d’une valeur d’environ 25 000 £. En revanche, d’autres footballeurs comme Cristiano ont deux gardes du corps jumeaux qui le protègent 24h/24.

«La garde du corps fait désormais partie des meubles. C’est bien pour Marcus de savoir qu’il a quelqu’un 24h/24 et 7j/7, vu la régularité avec laquelle les footballeurs sont attaqués et de manière de plus en plus violente», a confié une source au journal anglais.

Du club, ils veulent également que leurs joueurs soient en sécurité, et c’est pourquoi ils ont choisi d’engager une entreprise chargée de surveiller quotidiennement les domiciles des footballeurs pour éviter qu’ils ne soient à nouveau cambriolés.