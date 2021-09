Elle attaque un prêtre qui porte une pancarte disant «Les femmes doivent être à la cuisine»

Une femme de l’État américain de l’Alabama a été filmée en train d’agresser un pasteur. L’homme portait une pancarte avec le texte misogyne «les femmes doivent être à la cuisine».

Le pasteur faisait partie d’un groupe qui a manifesté à l’Université de l’Alabama le 14 septembre. Selon divers médias, il y avait plusieurs pancartes assez misogynes dans cette marche.

Sur les pancartes, on pouvait lire des slogans disant que la place des femmes étaient à la cuisine, que les femmes ne devrait pas être autorisées à étudier, etc.

La plupart des étudiants ont juste regardé, mais une femme qui passait par là a décidé d’agir. Elle s’avança et frappa l’homme en plein visage, avant de trébucher sur quelqu’un d’autre.

Un passant a filmé le bref «incident» et a partagé les images sur AL.com. Après que l’homme ait trébuché, la femme a continué à frapper.

Finalement, la police du campus est intervenue. L’incident fait l’objet d’une enquête, mais au moment de la rédaction de cet article, aucune arrestation n’a eu lieu. Personne n’a été grièvement blessé non plus.

La femme a reçu un fort soutien pour son action sur les réseaux sociaux, bien que certains utilisateurs soulignent que la violence n’est jamais une solution et que la liberté d’expression est protégée par la Constitution. Cependant, comme d’autres l’ont souligné, la liberté d’expression n’est pas une autorisation de dire tout ce qu’on veut.

Here’s more of yesterday’s events at UAB pic.twitter.com/CSOBEKhNRi

— OldRowJaxState (@OldRowJSU) September 15, 2021