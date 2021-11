Elle a failli être renvoyée par Donald Trump de la Maison Blanche à cause Taylor Swift

Une ancienne assistante de Mike Pence, qui était vice-président sous Donald Trump, a affirmé avoir été au bord du licenciement lorsqu’elle a diffusé une chanson de Taylor Swift dans le bureau de l’ex-dirigeant à la Maison Blanche.

Olivia Troye a effectivement confié à MSNBC qu’un de ses collègues est venue frapper à sa porte lorsqu’elle a mis une musique de Taylor Swift pour lui dire : «Tu veux être renvoyée?»

Olivia était très confuse par cette question, et son collègue a précisé : «Je ne pense pas que Taylor Swift est très fan de Trump, donc si quelqu’un entend ça, fais attention à toi. Sois prudente avec ça.»

L’ancienne assistante a admis avoir trouvé cela incompréhensible car elle «aurait dû être autorisée à écouter n’importe quelle chanson».

La semaine dernière, Taylor Swift a battu des records sur Spotify avec son album «Red (Taylor’s Version)», décrochant plus de streams en un jour qu’aucune autre artiste féminine dans l’histoire de la plateforme. La chanteuse a également partagé un court-métrage de 10 minutes pour son single «All Too Well (Taylor’s Version)».

On peut y voir l’acteur Dylan O’Brien (Teen Wolf, Le Labyrinthe) et Sadie Sink (Stranger Things). La star a déjà dévoilé une réédition de son album «Fearless» cet été après avoir sorti deux albums surprise en 2020 («Folklore» et «evermore»).