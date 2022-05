Elle a embarrassé ses enfants : Shakira a perdu le contrôle lors d’un tournoi d’arts martiaux

Shakira a reçu un avertissement après avoir sauvagement encouragé son fils Sasha.

Shakira et Gerard Piqueé forment l’un des couples les plus populaires et les plus aimés d’Espagne, car, en plus d’avoir deux carrières pleines de succès et de reconnaissance personnelle, les deux ont réussi à faire transcender leur romance au point de former une famille.

Le chanteur colombien et le joueur du FC Barcelone sont les fiers parents de Milan et Sasha, deux petits qui au fil des ans ont réussi à développer des talents et des aptitudes surprenants pour les études, la musique et le sport, même si aucun des deux ne s’est pour l’instant intéressé au football.

En fait, Shakira est ravie du talent que son plus jeune fils a montré pour les arts martiaux et chaque fois qu’elle en a l’occasion, elle l’accompagne dans les dojos pour voir son entraînement et le soutenir dans les compétitions, bien qu’à plus d’une occasion, ils l’aient appelé attention pour un comportement inapproprié.

«A chaque fois qu’ils participent à un tournoi, je finis par crier comme un fou. La dernière fois, le maître du dojo m’a donné deux avertissements. Ils m’ont presque viré parce que je n’arrêtais pas de répéter : frappez-le sur la tête, frappez-le sur la tête», a avoué le Colombien lors d’une interview avec l’hôte Jimmy Fallon.

Shakira est émerveillée par le talent musical de Milan

Alors que Sasha excelle dans les arts martiaux, Milan, son frère aîné, se sent très à l’aise de suivre les traces de leur mère, puisqu’à neuf ans, il possède un talent musical incroyable.

Il s’avère que le fils de Shakira joue déjà du piano et d’autres instruments avec une grande habileté. En effet, d’après les vidéos partagées par le chanteur, le jeune homme reçoit également des cours d’un producteur de musique, il est donc fort possible que dans quelques années il entre dans cette industrie.