Elizabeth II n’assistera pas à une cérémonie officielle ce dimanche pour raison de santé

Meghan Markle a fait tourner les têtes lorsqu’elle s’est présentée à l’Intrepid Museum de New York pour honorer les anciens combattants avant la Journée des anciens combattants dans une magnifique robe rouge de Carolina Herrera.

Meghan Markle, 40 ans, était l’une des mieux habillées lors d’un événement spécial honorant les anciens combattants le 10 novembre.

Le gala Salute to Freedom 2021 a eu lieu au Intrepid Museum de New York et la duchesse de Sussex a séduit dans une robe rouge sans manches par Carolina Herrera alors qu’elle marchait sur le tapis rouge avec son mari, le prince Harry, 37 ans, à ses côtés.

Elle avait ses longues mèches en un chignon haut avec le look et a ajouté des talons rouges pour accompagner le choix de la mode à fente haute. Le prince Harry était tout aussi beau dans un smoking avec quatre médailles et la croix du chevalier commandeur de l’ordre royal de Victoria autour du cou.

Il a également ajouté des chaussures noires à son look et était tout sourire alors qu’il saluait les spectateurs et posait pour les caméras alors qu’il tenait la main de sa femme.

Le couple avait également des épinglettes de coquelicot rouges attachées à leurs tenues, symbole utilisé depuis 1921 pour commémorer les militaires morts à la guerre.

Alors qu’ils descendaient le tapis rouge, une journaliste lui a demandé si elle était fière du père de ses deux enfants et de ses antécédents de vétéran. «Je suis toujours fière de lui», a-t-elle déclaré, selon PEOPLE.

Bien qu’ils aient l’air incroyables, le prince Harry et Meghan n’étaient pas seulement à l’événement pour afficher leur mode. Le premier, qui a servi dans l’armée pendant 10 ans, a remis les premiers prix Intrepid Valor à cinq militaires, anciens combattants et familles de militaires vivant avec des blessures invisibles de la guerre.

Le gala a également eu lieu pour collecter des fonds pour le programme éducatif d’Intrepid pour les étudiants et les programmes de soutien aux anciens combattants.

Jon Bon Jovi, qui a travaillé avec le prince Harry dans le passé, était également présent et a reçu le prix Intrepid Lifetime Achievement Award 2021 pour son travail avec la Jon Bon Jovi Soul Foundation, qui soutient plus de 700 unités de logements abordables et supervisés dans 11 États et Washington DC, selon le site Web de la fondation.

Le gala Salute to Freedom de l’Intrepid Museum reconnaît le leadership extraordinaire et honore les hommes et les femmes courageux qui servent pour la défense de notre nation et avant le gala, Susan Marenoff-Zausner, présidente de l’Intrepid Museum, a partagé sa joie à propos de l’implication du prince Harry à cette année festivités et a exprimé son appréciation pour ses services.

«Nous sommes très reconnaissants au prince Harry, le duc de Sussex d’avoir honoré et amplifié les histoires de ces héros et d’avoir aidé à sensibiliser au soutien en matière de santé mentale pour nos hommes et femmes en uniforme», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.