Éliminatoires CAN 2023 : un visionnaire malien prédit le score du match Sénégal – Bénin

Dans la course au Ballon d’Or 2022, menée actuellement par l’exceptionnel Karim Benzema, un certain Sadio Mané a les faveurs de certains observateurs.

Après avoir mené le Sénégal au tout premier sacre de l’histoire du pays à la Coupe d’Afrique des nations, le 9 janvier dernier, au Cameroun, puis à la qualification à la Coupe du monde 2022, de nouveau face à l’Egypte de Mohamed Salah, le 29 mars, Sadio Mané est dans une forme étincelante.

Au mois d’avril, l’attaquant de Liverpool a marqué en Ligue des champions (au match aller contre Benfica), a inscrit 3 buts face à Manchester City en deux matches (en Premier League et en demi-finale de la FA Cup) et vient d’offrir une performance XXL contre United (4-0), mardi soir, avec un but et une passe décisive magnifique pour son coéquipier égyptien.

Salah comme Mané font donc partie des potentiels candidats au Ballon d’Or 2022 en compagnie de Karim Benzema, favori à la récompense individuelle avec ses 25 buts en Liga avec le Real Madrid et surtout ses 12 réalisations en Ligue des champions.

«Pour moi, non», a rétorqué Edwin van der Sar il y a quelques jours, lors d’un space sur Twitter.

L’ancien gardien de Manchester United a ainsi fait l’éloge de Mané: «Il y a un joueur qui, actuellement, est au même niveau voire meilleur et on parle peu de lui. Son est nom est Sadio Mané. C’set le meilleur joueur de Liverpool aux côtés de Salah depuis des années. S’il y a un joueur qui doit gagner le Ballon d’Or, c’est lui».