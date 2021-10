Elim CDM 2022 : le Bénin dicte sa loi sur la terre Tanzanienne

Comme de coutume, tous les jeudis, Power Ranking dévoile le classement des meilleurs clubs de la semaine. Et pour ce jour, il a rétrogradé certains clubs, tandis que d’autres ont fait leur arrivée dans le top 10 et d’autres ont stagné à leur rang. Découvrez ici le classement.

Ne comptez pas voir le FC Barcelone et le Real Madrid dans le top 10 de cette semaine. Les deux clubs en difficultés à la Liga n’ont pas pu s’effrayer un chemin sur la liste de Power Ranking.

Au lieu de parler de ses deux clubs, ont peut plutôt évoquer l’apparition du RC Lens, Arsenal, SC Freiburg et de Juventus dans ce classement. Ces quatre clubs se sont vus attribuer une place à cause de leur performance avant la trêve.

Toujours dans le top 10, deux clubs sont montés en grade. Il s’agit de la Napoli et du Bayer Leverkusen qui occupent respectivement la et la 1ere place. En ce moment, le Borussia Dortmund et Liverpool ont maintenu leur place de la semaine dernière. Pendant ce temps, le PSG a quitté le 1er rang au 8e et le Bayern Munich de 2e au 6e.

Le classement complet

10 – SC Freiburg

9 – Borussia Dortmund

8 – Paris Saint-Germain

7 – RC Lens

6 – Bayern Munich

5 – Juventus

4 – Arsenal

3 – Liverpool

2 – Napoli

1 – Bayer Leverkusen