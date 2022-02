El Hadji Diouf : «Je veux cette équipe en finale de la CAN 2021 face au Sénégal»

L’Egypte va affronter le Cameroun ce jeudi pour le compte de la deuxième demi-finale de la CAN. Un match revanche pour l’Egypte qui avait perdu devant le Cameroun lors de la finale de 2017 de la CAN. Samuel Eto’o a tenu a motivé les joueurs et annonce un match de feu contre les pharaons.

Samuel Eto’o a félicité l’équipe du Cameroun pour leur qualification en demi-finale en battant la Gambie 2-0. Le président de la Fécafoot a aussi encouragé les coéquipiers de Vincent Aboubacar pour la suite de la compétition avec un discours motivateur avant le choc face à l’Egypte.

Dans une vidéo diffusé par la fédération camerounaise de football on voit Eto’o adresser aux joueurs avec des messages de motivations : «Les gars, tout ce que vous avez fait, vous devez le concrétiser jeudi !»

«Avec la même mentalité, préparez-vous parce que ce sera la guerre ! La guerre les gars ! C’est comme ça qu’on devrait aborder ce match ! La guerre ! Vous ne pouvez pas laisser passer cette occasion pour voir cette lumière… Impossible les gars», a t-il déclaré.