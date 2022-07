El Hadji Diouf avoue : «J’ai vu Salah, Mané et Marhez mais le prochain Ballon d’Or…»

L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, Karim Benzema, aurait retrouvé l’amour dans les bras d’une nouvelle femme. En effet, Chloé et Cora auraient perdu la «bataille» face à Jiordyn.

Aux dernières nouvelles, Karim Benzema aurait vite retrouvé l’amour avec une dénommée Jiordyn. La brune incendiaire serait un mannequin. Elle a d’ailleurs une importante communauté sur les réseaux sociaux !

Les tourtereaux ont récemment été aperçus à Miami plus proches que jamais… Cette semaine, un tout autre cliché du couple a eu le mérite d’amuser les followers.

Sur la Toile, Karim Benzema a partagé une photo de lui endormi dans un jet privé… «Tu n’as pas de preuves», a légendé le sportif sous sa publication qu’il a très vite supprimée.

En effet, un petit détail a enflammé ses admirateurs. On pouvait apercevoir le pied de sa compagne sur sa cuisse.

Il a supprimé bien vite mdrrrr pic.twitter.com/K53QQoboqU — Sam (@SamPvnvme) June 30, 2022

«Mdr ça va on est bien accompagné KB9 ? Profite bien», «Le petit pied de Madame on adore», «Zoomez et regardez bien… Je suis en larmes. Trop in love Karim. Loveur». Bien plus tard, Karim Benzema a fini par reposter l’image… Sans le pied (cette fois-ci) de sa chérie !