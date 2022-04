Egypte : mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Carlos Queiroz

Le président candidat, Emmanuel Macron a réagi après les résultats du premier tour de l’élection présidentielle, alors qu’il est arrivé en première position.

Il salue «l’ensemble des candidats présents au premier tour» et appelle à former un «grand mouvement d’unité et d’action».

Emmanuel Macron prend la parole, depuis son QG situé à porte de Versailles. «Votre confiance m’honore, m’oblige et m’engage, assure le président sortant. Vous pouvez compter sur moi pour mettre en place ce projet de progrès, d’ouverture et d’indépendance de la France que nous avons défendu pendant cette campagne.»

«J’appelle tous ceux qui depuis six ans et jusqu’à ce soir se sont engagés pour travailler à mes côtés à se transcender pour se rassembler en un grand mouvement politique d’unité et d’action», continue Emmanuel Macron.

«Je veux saluer l’ensemble des candidats présents au premier tour. Merci de les applaudir. Depuis le début et depuis toujours nous défendons des convictions avec force mais en respectant chacune et chacun.

Merci pour cela. Je sais la déception des candidates et candidats dont je viens d’évoquer le nom. Je remercie Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel, qui m’ont dès ce soir apporté leur soutien.»

Emmanuel Macron souhaite, en outre, «tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France»: «Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les sensibilités diverses pour bâtir avec eux un grand mouvement».