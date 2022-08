Égypte : le geste fort de Mohamed Salah après l’incendie d’une église

Les qualités de footballeur de Mohamed Salah ne sont plus à prouver depuis longtemps sur les terrains de football. L’attaquant égyptien a fait un joli don après l’incendie dans une église égyptienne qui a provoqué la mort de 41 personnes.

Au moins 41 personnes sont mortes à Gizeh, qui se trouve de l’autre côté du Nil depuis le Caire, à la suite d’un brasier qui a frappé alors qu’environ 1 000 fidèles chrétiens coptes se rassemblaient dimanche pour la messe à l’église Abu Sifin.

L’incendie, qui, selon les responsables, a été déclenché par une panne électrique dans une unité de climatisation, a bloqué une sortie et provoqué une bousculade avec 18 enfants parmi les morts.

Très vite, on apprend via les médias égyptiens et anglais dont The Sun que Mohamed Salah a fait un don de 130 000 livres sterling pour aider à reconstruire le lieu de culte. Une nouvelle qui lui a valu énormément d’éloges sur les réseaux sociaux.

Le média rappelle également que les multiples gestes de générosité de Mohamed Salah lui avait permis de se classer à la huitième place des personnes les plus charitables du Royaume-Uni, dans un classement publié en juin dernier par le Sunday Times.