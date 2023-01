Edurne parle de sa relation avec De Gea : «Malgré la distance, on a réussi à gérer ça…»

La chanteuse présentera le gala Dial Awards et a parlé de la distance, de la façon dont elle s’entend avec le gardien de but et s’ils auront plus d’enfants.

Edurne vit un moment spectaculaire, tant sur le plan personnel que professionnel. La chanteuse continue son travail de jury pour ‘Got Talent Spain’, elle exploite au mieux sa facette de streamer, elle continue de faire parler les gens avec sa musique et le 16 mars elle sera présentatrice au XXVII édition des Dial Awards 2023 qui aura lieu à Tenerife.

«C’est la musique la plus importante en espagnol et pouvoir récompenser des amis et des collègues… Je suis heureux de le répéter», a déclaré l’artiste lors de la remise des récompenses offertes par la station.

Mais lors de son témoignage, il a également parlé de sa vie personnelle et de sa relation avec David de Gea, dont il est amoureux depuis plus de 12 ans.

«Ils ont déjà 12 ans ensemble et nous sommes toujours plus heureux que jamais. Comprendre son partenaire et s’admirer sont les secrets de notre relation. Malgré la distance, on a réussi à gérer ça», confie le chanteur.

Et c’est que la carrière professionnelle du gardien de but l’a emmené à Manchester tandis qu’Edurne a dû faire ses enregistrements en Espagne, à plus de 1 000 kilomètres d’intervalle qui ne les ont pas empêchés de continuer à développer une histoire d’amour qui a vécu son moment le plus important il y a deux ans. avec la naissance du petit Yanay.

Désormais, Edurne défend qu’ils sont «dans une étape précieuse», mais ce n’est pas le moment idéal pour redevenir parents malgré le supposé désir des deux de donner à leur fille un frère ou une sœur.

«Maintenant, j’ai beaucoup de projets. Oui, j’aimerais que Yanay ne soit pas seule, mais dans un avenir lointain», assure-t-elle. De plus, il avoue que De Gea est aussi «très familier», mais pour l’instant il ne veut pas non plus avoir plus d’enfants.

La Madrilène a également reconnu être «très heureuse» de pouvoir continuer à se consacrer à la musique à 37 ans malgré tant de projets sur les bras : «Être sur scène, composer et enregistrer mes albums est un luxe. Le bilan de toutes ces années est très positif car j’ai évolué».

Le 16 mars, gala des Dial Awards 2023

Le mardi 17 janvier, les gagnants de l’édition de cette année des Dial Awards ont été annoncés. Vanesa Martín, Pablo López, Antonio Orozco, Fangoria, Blas Cantó, Abraham Mateo, Ana Mena, Carlos Baute, Estopa, Pablo Alborán, Sidecars, Beret et Andrés Suárez sont les premiers lauréats annoncés, bien que les noms d’artistes plus primés seront être partagé prochainement. Le gala aura lieu à Tenerife le 16 mars et sera animé par Edurne, Nía et Carmen Ramírez.