Eduardo Inda : «La mère de Kylian Mbappé demande toujours plus et…»

Si Kylian Mbappé serait fermement décidé à rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, les proches du joueur se montreraient néanmoins très exigeants avec le club espagnol.

Ce lundi soir, le directeur d’OK Diario Eduardo Inda a en effet indiqué dans l’émission El Chiringuito que Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, veut tirer le meilleur parti de ces négociations et réclamerait une prime à la signature exorbitante.

«La mère demande toujours plus d’argent, et cela complique la dernière ligne droite de la signature. Le clan Mbappé demande plus de 130M€», a annoncé Eduardo Inda. Reste à voir si cela pourra relancer les chances du PSG dans ce dossier.