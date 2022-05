Edouard Mendy : «Si Sadio Mané veut gagner le Ballon d’Or je lui conseille d’abord…»

Après avoir livré ses ambitions avec la sélection du Sénégal pour la prochaine Coupe du monde, Edouard Mendy a aussi évoqué le Ballon d’Or mondial.

Le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy a évoqué les chances de Sadio Mané pour le Ballon d’Or lors de la cérémonie de récompense aux Trophées Bruno Martini en France cette semaine.

Selon Goal, Edouard a fait son choix pour la finale de la Ligue des Champions, le gardien Sénégalais soutiendra son compatriote Sadio Mané contre le Real.

«J’ai envie que Sadio Mané gagne la Ligue des Champions bien sûr. Il fait une saison exceptionnelle, il est en course pour le Ballon d’Or et la Ligue des Champions va marquer un tournant. Il joue contre son plus grand concurrent. Celui qui sortira vainqueur marquera énormément de points».