Edouard Mendy : «Karim Benzema fait partie des meilleurs attaquants mais…»

Au moment d’évoquer les favoris du Mondial 2022 au Qatar, l’attaquant Kylian Mbappé n’a pas manqué de s’attirer les foudres des Sud-Américains après des propos pour le moins osés.

Son avenir enfin réglé et sa saison avec le Paris Saint-Germain terminée, Kylian Mbappé peut basculer l’esprit libéré sur les prochaines échéances de l’équipe de France.

Des Bleus qui auront quatre rencontres de Ligue des nations au programme entre le 3 et le 13 juin. Un rassemblement qui sera également l’un des derniers avant le coup d’envoi du Mondial 2022.

Tenante du titre, l’équipe de France s’avance comme l’un des grands favoris du tournoi. Et c’est Kylian Mbappé qui le dit…

«Qui sont les favoris ? La France, bien sûr. Je pense que le Brésil est aussi une bonne équipe. Il y a aussi plusieurs équipes européennes… Mais l’avantage qu’on a ici, c’est qu’on joue toujours des matchs à haut niveau, on a la Ligue des nations par exemple. Quand nous arriverons à la Coupe du monde, nous serons prêts», a ainsi lâché l’attaquant parisien au micro de TNT Sport Brasil.

L’ancien Monégasque a poursuivi sa réflexion, et c’est malheureusement là que le bât blesse: «L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau pour atteindre la Coupe du monde», a-t-il estimé. «En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pour ça que quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent.»