Édouard Mendy : «Haaland ? Il n’est pas si fort que ça !»

L’arrivée du norvégien Erling Haaland en Premier League anglaise n’effraie pas Édouard Mendy. Le gardien sénégalais a assuré que, pour lui, Haaland est un de plus, voire de moins et qu’il le regarde comme Benteke.

Christian Benteke, c’est un attaquant du Congo qui joue justement pour Crystal Palace et qui a fait un passage au Liverpool FC, sans succès, entre 2015 et 2016. Pour Mendy, Haaland est similaire au géant africain, qui a marqué 37 buts dans le L’équipe de Londres en 177 matchs de 2016 à aujourd’hui.

Mendy a voulu minimiser l’importance du Norvégien : «Il ne s’agit pas d’un joueur ou d’une équipe en particulier. Nous, les gardiens, devons juste regarder chaque attaquant, chaque équipe contre laquelle nous jouons pour gagner», a-t-il assuré à The Sun expliquant un peu ce qu’il fait face aux attaquants.

«Haaland ? Je regarde Haaland comme je regarde Christian Benteke au Crystal Palace, ce n’est pas si différent entre Palace et City. Il faut être concentré car c’est un attaquant et il peut marquer. Nous avons nos méthodes et je n’ai pas besoin de dire lesquelles. Mais j’étudie beaucoup», a-t-il ajouté.

Dans un autre sens, Mendy a été interrogé sur le départ de Liverpool de son compatriote et coéquipier, Sadio Mané : «Nous avons perdu quelqu’un de formidable et j’espère qu’il appréciera la Bundesliga. C’est aussi une grande perte à cause de sa qualité, de son impact et parce qu’il est un exemple», dit-il à ce sujet.