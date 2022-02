Edouard Mendy : «Gagner la CAN, c’est 10 fois plus fort que…»

Le dimanche 06 février, l’équipe des Lions de la Teranga du Sénégal a remporté son premier titre de champion d’Afrique. Le Sénégal est venu à bout des pharaons égyptiens au terme d’une séance des tirs au but haletante. Edouard Mendy a jouté un autre trophée à son armoire cette saison.

Après la ligue des champions en mai dernier, le gardien du Sénégal et de Chelsea vient de remporter la coupe d’Afrique des nations. Après ce sacré, Edouard Mendy a eu des mots forts pour ce trophée.

«C’est dix fois plus fort que la Ligue des champions, incomparable, la chair de poule comme j’ai jamais eu !», a déclaré le portier des lions du Sénégal sur les micros de RFI. Mendy voit cette victoire comme une revanche pour l’édition précédente 2019.

«En 2019, Kalidou Koulibaly (suspendu) et moi (blessé) avons commencé la CAN sans la finir. Cette année, on l’a terminé en beauté. Cette victoire finale est une belle revanche sur la CAN de 2019. On avait vraiment envie d’aider l’équipe à remporter cette finale et c’est ce qu’on a fait», a savouré le meilleur gardien du tournoi.