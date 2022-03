Edouard Mendy : «Entre Mbappé, Lewandowski, Messi et Benzema, le meilleur joueur est…»

La vie particulière que mène Ronaldinho, la star brésilienne qui a brillé à Barcelone, suffit à écrire un livre. Beaucoup de ces histoires ont des perles incroyables qui vont de ne pas savoir comment utiliser un guichet automatique pour retirer leur argent à jouer un championnat dans la prison paraguayenne contre d’autres prisonniers et à devenir champion.

Mais la star brésilienne qui savait porter le maillot Barça, depuis l’existence des réseaux sociaux, ne cesse d’étonner et cette fois-ci il a montré deux nouvelles acquisitions qui ont laissé tout le monde sans voix tant elles étaient marquantes.

Tout d’abord, Dinho a partagé une publication avec son nouveau camion sur son flux : un modèle 2020 Rolls Royce Cullinan, en blanc. Ce sont des voitures super exclusives à ce qu’un secteur très spécifique peut avoir. Ce luxe a une valeur estimée à 350 000 euros. Et c’est déjà une chiche qu’a ajouté la star mondiale du football.

Mais ce n’est pas la seule chose qui s’est ajoutée à la collection de l’ancien Barça 10. Au cours des dernières heures, Ronaldinho a également mis en ligne une histoire montrant un cadeau qu’il a reçu de Benjamin Lyons, un professionnel qui se consacre aux conceptions luxueuses de divers artefacts tels que des montres ou des téléphones portables avec sa société Idesing Gold. Et il a offert à l’attaquant à la retraite deux pièces qui figureront parmi les cadeaux les plus chers de sa vie.

C’est un iPhone 13 pro max, mais conçu avec une coque en or 24 carats ! et une montre Apple personnalisée dans le même style. Évaluer? Inestimable pour ce site. Mais sans aucun doute, Ronaldinho est un personnage qui se sent parfait dans le monde du luxe. Et l’ancien barcelonais qui a brillé sur le terrain brille aussi à l’extérieur.

Ronaldinho et le message à Barcelone

Dinho a laissé sa marque indélébile sur le Barça. Ses dribbles, ses buts, chaque passe décisive incroyable, sont encore dans la mémoire de tous les fans de culé. Mais le 10 n’est pas oublié non plus et ce mardi il a profité du fait qu’un nouvel anniversaire de son départ du club était fêté, et il a voulu s’en souvenir avec un post émouvant.

«Aujourd’hui est le jour de mon dernier match avec le maillot de Barcelone !! Un endroit que je suis fier d’appeler chez moi, où j’ai passé les meilleures années de ma carrière et où j’ai toujours été traité avec beaucoup d’affection par tout le monde… sachez lequel est réciproque et comptez toujours sur moi !», a écrit l’emblème blaugrana. Et oui, quelques larmes seront tombées.