Edinson Cavani : «J’ai vu Cristiano, Messi, Ronaldo et Pelé mais le meilleur footballeur…»

En passant en revue certains détails de la carrière d’Edinson Cavani, nous constatons que, pendant longtemps, il a joué dans un exercice avec les médias officiels de l’Association uruguayenne de football dans lequel il a fini par confirmer sa position dans le débat sur qui est le plus grand footballeur du toute l’histoire.

Et à cette époque, la légende uruguayenne, qui à l’époque était encore attaquant du Paris Saint-Germain, a reconnu être de ceux qui croient que le meilleur joueur de tous les temps est l’éternel Diego Armando Maradona.

«Qui est le meilleur joueur de l’histoire ?» C’était la question (2017) qui était mise sur la table, dans la dynamique Minute Celeste de la chaîne YouTube officielle de l’Association uruguayenne de football.

Sans entrer dans trop de détails, l’actuel footballeur de Manchester United a simplement décidé de souligner la classe, le génie et la capacité individuelle du capitaine argentin qui a soulevé la Coupe du monde en 1986 : «Le meilleur joueur de l’histoire ? Pour moi, (Diego Armando) Maradona».

Comme nous l’avons souligné au début, cette réponse a été partagée il y a plusieurs saisons. Nous verrons si, maintenant qu’il a plus concouru contre Lionel Messi et sait ce que c’est que d’être le coéquipier de Cristiano Ronaldo, il fait des mises à jour. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute qu’El Diego sera toujours dans la conversation en ce qui concerne The GOAT.