Éder Militao poursuit en justice son ex-compagne : «Il n’a pas la possibilité d’envoyer…»

Selon ‘UOL Esporte’, le défenseur central du Real Madrid a ouvert une procédure judiciaire contre son ex-partenaire pour fixer la pension à 1 200 euros par mois.

Le footballeur du Real Madrid, Éder Militao, a ouvert une procédure judiciaire contre son ex-compagne, Karoline Lima, pour fixer le montant de la pension de sa fille à 6.060 réals brésiliens par mois (1.200 euros), un montant qui correspond à cinq SMIC, tel que rapporté par le média brésilien UOL Esporte.

Selon la demande à laquelle le journal sportif a eu accès, «Militao est un footballeur en pleine croissance, mais dans un métier instable et, par conséquent, il n’a pas la possibilité d’envoyer une somme plus importante».

De plus, les avocats du défenseur central madrilène ont ajouté qu’il alloue également une partie de son salaire pour soutenir financièrement sa famille et que Karoline Lima, en raison de son travail, «a de bonnes conditions économiques pour aider à soutenir la jeune fille».

La réaction de Caroline

L’avocate du mannequin, Gabriella García, a déclaré dans des déclarations à UOL Esporte sa surprise face au procès. «Les deux négociaient de manière extrajudiciaire la pension», a-t-il déclaré.

«Karol n’avait même pas engagé d’avocat et ne voulait pas cette exposition. Maintenant, nous devons comprendre le processus et étudier le cas», a-t-il ajouté.

Le parquet de São Paulo a accepté l’affaire, bien qu’aucune date n’ait encore été fixée pour l’audience. «Nous n’avons pas encore reçu accès à l’affaire et nous n’avons reçu aucune citation à comparaître . Nous devons avoir accès au processus et comprendre ce qui est demandé pour nous exprimer», a tranché le magistrat.

Un premier procès pour diffamation

Ce procès n’est pas le premier qu’Éder Militao intente contre son ex-petite amie après une séparation survenue quelques jours seulement avant qu’ils allaient tous les deux être parents. Et c’est que la défense a dénoncé l’influenceur pour l’avoir diffamé sur les réseaux sociaux et pour avoir incité ses followers à l’insulter et à l’agresser.

«Un tel harcèlement se produit constamment et de manière inattendue via Karol, qui utilise son compte personnel, via son profil et des commentaires qui s’adressent directement à notre client. Il expose des publications, des vidéos, des histoires dans le seul but d’affaiblir l’image d’Éder», a souligné la défense de Militao.

De son côté, son ex-compagne a avoué par l’intermédiaire de ses avocats être «choquée» par le procès et l’avoir appris par la presse. En effet, elle a posté deux stories sur son compte Instagram où on l’a vue pleurer. «Je ne suis pas fort en ce moment. Mon avocat parlera pour moi. Tout sera pour ma défense», a-t-il exprimé.