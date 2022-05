Ed Sheeran : le chanteur pourrait devenir le premier musicien britannique à être milliardaire

Le journal anglais The Times a dévoilé la liste des personnalités les plus riches au Royaume-Uni et l’interprète du titre ‘Shivers’ a vu sa fortune croître de 40 millions de livres Sterling.

S’il est dixième de la liste loin de Paul McCartney, qui arrive en tête avec une fortune estimée à 865 millions de livres Sterling, Sheeran pourrait dépasser le milliard dans un futur proche.

A cause de la pandémie et des tournées repoussées, les artistes n’ont pas vu leur fortune augmenter de manière considérable.

Robert Watts, qui travaille au Sunday Times Rich List, a déclaré : «Nous nous attendons à ce que le retour des tournées post-Covid permette à bon nombre de ces chanteurs et groupes de bien gagner cette année et la prochaine. Il semble que les vieux musiciens ne prennent jamais leur retraite, ils s’enrichissent simplement.»

Il a ajouté : «Une autre année dorée pour Ed Sheeran nous porte à croire qu’il pourrait avec le temps aider Paul McCartney à devenir le premier musicien milliardaire britannique.»

En deuxième place du classement derrière l’ancien des Beatles, on retrouve U2 et Lord Lloyd-Webber. Elton John, Sting et Mick Jagger sont respectivement quatrième, cinquième et sixième de la liste.