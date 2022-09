Dybala révèle l’appel téléphonique de Mourinho : «C’était une question de minutes…»

Paulo Dybala a joué dans l’un des transferts les plus inattendus de l’été lorsqu’il a quitté la Juventus et a déménagé, sans frais, à l’AS Roma.

L’international argentin garantit que José Mourinho était le plus responsable et il n’oublie pas l’appel téléphonique qui lui a fait prendre la décision d’accepter l’invitation.

«Les dernières années à la Juventus n’ont pas été faciles sur le plan personnel. J’avais vraiment besoin de changer de décor. Apprendre à connaître Mourinho, travailler avec lui…

Quand il m’a appelé, il m’a fallu quelques minutes pour me décider. Lui et le directeur sportif [Tiago Pinto] m’a expliqué le projet du club et comment il veut grandir. Être protagoniste dans une équipe comme celle-ci m’aide beaucoup», a commencé par dire Dybala, dans une interview avec ESPN Argentina, poursuivant.

«C’est un phénomène. Il connaît les joueurs d’élite jusqu’au troisième niveau, mais ce qui m’a le plus surpris, c’est l’humilité qu’il a avec tout le monde : des joueurs aux gardiens. Il traite tout le monde de la même manière. On voit Mourinho sur le terrain et on J’ai une image, mais la vérité est qu’il est plus que ça. Je suis très heureux d’être à l’AS Rome.»